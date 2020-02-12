В Ухоловском районе ребенок травмировал голову во время катания с горки
В селе Покровское Ухоловского района 13-летний подросток получил травму головы во время катания с горки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В связи с происшествием районная прокуратура организовала соответствующую проверку. Работникам ведомства предстоит выяснить обстоятельства получения травмы ребенком, а при наличии основания решить вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU