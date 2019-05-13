Рязанские следователи занялись проверкой травмирования ребенка на горке
ЧП произошло в Солотче
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Вечером в воскресенье, 12 мая, в группе Рязань соцсети ВКонтакте появилась запись о том, что накануне в санатории «Старица» ребенок, катаясь с горки, получил травму мягких тканей. Запись оставили анонимно, указав, что потребовалась операция.
На следующий же день Следственное управление СК России по Рязанской области организовало проверку.
– Следователи установят причины травмирования ребенка и дадут правовую оценку всем обстоятельствам получения им телесных повреждений, – говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU