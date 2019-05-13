Рязанские следователи занялись проверкой травмирования ребенка на горке

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-13T15:08:30+03:00

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Вечером в воскресенье, 12 мая, в группе Рязань соцсети ВКонтакте появилась запись о том, что накануне в санатории «Старица» ребенок, катаясь с горки, получил травму мягких тканей. Запись оставили анонимно, указав, что потребовалась операция.

На следующий же день Следственное управление СК России по Рязанской области организовало проверку.

– Следователи установят причины травмирования ребенка и дадут правовую оценку всем обстоятельствам получения им телесных повреждений, – говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU