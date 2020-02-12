2020-02-12T07:28:31+03:00
Общество

Рязанка Юлия Никитушкина стала самым молодым пилотом «Аэрофлота»

Девушка окончила Сасовское летное училище и пошла работать в крупнейшую российскую авиакомпанию. первый самостоятельный рейс – в Барселону
Александр РАДЫГИН
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Фото из архива Юлии Никитушкиной.Фото из архива Юлии Никитушкиной.
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Уроженка Пителинского района 21-летняя Юлия Никитушкина - на сегодняшний день она самый молодой пилот авиакомпании «Аэрофлот».

По словам девушки, окончив в Пителине школу с золотой медалью, она поступила в Сасовское летное училище гражданской авиации. Летом прошлого года окончила его и пришла работать в «Аэрофлот», хотя приглашали и другие российские авиакомпании.

Фото из архива Юлии Никитушкиной.

Фото из архива Юлии Никитушкиной.

— Главной проблемой для выпускников летных училищ является недостаточное знание английского языка, более того, технического английского, — рассказывает Юлия газете «Сельская жизнь». — Я решила заниматься им еще в летном училище. Дальше все стандартно: несколько месяцев переподготовки в учебно-летном отряде, бесконечные занятия, тесты, тренировки и полеты на симуляторе в городе Ульяновске. Для сведения, этот тренажер дает 95-процентную имитацию полета. Затем экзамены, которые принимает очень строгая мандатная квалификационная комиссия. В экзаменационной группе я была единственной девушкой.

Председатель комиссии после всех экзаменов поставил меня в пример, как нужно отвечать на вопросы. Далее три месяца летала в качестве пилота-стажера и в апреле этого года отправилась в первый рейс в качестве полноправного второго пилота.

Как сказала Юлия, первый самостоятельный полет у нее в качестве второго пилота был в Барселону, но она совсем не волновалась.

Фото из архива Юлии Никитушкиной.

Фото из архива Юлии Никитушкиной.

— Я ведь на тот момент отлетала почти 300 часов в кресле «второго», совершила 56 рейсов стажером. Поэтому мой самостоятельный полет в Барселону был почти таким же, как и другие. Только пилота-инструктора в этот раз не было за спиной. За время стажировки и самостоятельных полетов я успела побывать во Франции, Испании, Германии, Чехии, Австрии, Израиле, Румынии, Норвегии.

Из-за столь юного для пилота возраста Юлию даже на таможне в аэропорту Шереметьево иногда путают с бортпроводницами. А когда показывает летное удостоверение, очень удивляются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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