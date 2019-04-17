Под Рязанью пилот «кукурузника» выполнял опасные маневры над жилыми домами

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-17T13:36:07+03:00

Пока неизвестно, кто находился за штурвалом самолета и кому принадлежит воздушное судно.

Инцидент с воздушным судном произошел в селе Шумашь [видео]

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17 апреля около 10:00 в Рязанском районе над селом Шумашь очевидцы сняли на видео, как самолет - «кукурузник» на низкой высоте пролетал над жилыми частными домами.

В настоящее время неизвестно, кому принадлежит самолет, кто пилотировал воздушное судно, и были ли эти маневры опасными для жизни людей.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, 26 мая 2018 года в Ухоловском районе потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Пилот Владимир Тураев, 1964 года рождения – от полученных травм скончался на месте.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/703718" frameborder="0"></iframe> Самолет опасно пролетает над домами в Шумаши.

ИСТОЧНИК KP.RU