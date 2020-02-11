К 30-летию фестиваля «Небо России» рязанским девчонкам и мальчишкам предложили создать воздушные шары
В этом году фестивалю воздухоплавания «Небо России» исполняется 30 лет!
В честь тридцатилетия администрация Рязани совместно с Рязанским музеем путешественников с 1 февраля по 26 апреля проводит детско-юношеский конкурс «Все краски мира», направленный на популяризацию воздухоплавания. Жюри ждет Ваши работы, навеянные плывущими по небу воздушными шарами!
Конкурс проводится в трех возрастных группах и разных техниках исполнения:
- детям 7-10 лет предлагается попробовать силы в аппликации;
- детям 11-13 лет – в квиллинге;
- юношам 14-17 лет – в киригами и скрапбукинге.
Работы принимаются до 26 апреля в Музее путешественников по адресу: Рязань, улица Ленина, 35.
Подробности можно узнать у научного сотрудника музея Ольги Викторовны Шестаковой по телефону 8-910-635-61-74.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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