2020-02-11T16:23:24+03:00
Общество

К 30-летию фестиваля «Небо России» рязанским девчонкам и мальчишкам предложили создать воздушные шары

Конкурс проводит администрация Рязани совместно с Рязанским музеем путешественников
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Рисунок Марины Комиссаровой.Рисунок Марины Комиссаровой.
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В этом году фестивалю воздухоплавания «Небо России» исполняется 30 лет!

В честь тридцатилетия администрация Рязани совместно с Рязанским музеем путешественников с 1 февраля по 26 апреля проводит детско-юношеский конкурс «Все краски мира», направленный на популяризацию воздухоплавания. Жюри ждет Ваши работы, навеянные плывущими по небу воздушными шарами!

Конкурс проводится в трех возрастных группах и разных техниках исполнения:

- детям 7-10 лет предлагается попробовать силы в аппликации;

- детям 11-13 лет – в квиллинге;

- юношам 14-17 лет – в киригами и скрапбукинге.

Работы принимаются до 26 апреля в Музее путешественников по адресу: Рязань, улица Ленина, 35.

Подробности можно узнать у научного сотрудника музея Ольги Викторовны Шестаковой по телефону 8-910-635-61-74.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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