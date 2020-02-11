2020-02-11T14:13:29+03:00
Политика

Глава региона поддержал инициативу фракции «Единая Россия»

Рязанские ветераны получат к 75-летию Великой Победы финансовую поддержку из средств областного бюджета
Поделиться:
Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
Изменить размер текста:

Участникам Великой Отечественной войны, вдовам и труженикам должны быть предусмотрены дополнительные региональные единовременные выплаты. С инициативой выступила фракция «Единая Россия» в Рязанской областной Думе. Предложение поддержал член Высшего совета партии, губернатор Николай Любимов в ходе заседания регионального правительства, которое прошло 11 февраля.

— Это очень правильное решение и хорошая поддержка тем, кто сражался за свободу нашего Отечества в годы Великой Отечественной войны, работал в тылу, отдал все свои силы за мирную жизнь на земле, — отметил Николай Любимов. — Наш святой долг — оказывать постоянную помощь ветеранам, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались, были окружены заботой и вниманием. В год 75-летия Победы мы должны предпринять дополнительные усилия.

В настоящее время на территории региона проживает около 12 400 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов и тружеников тыла.

Помимо федеральных выплат к 9 Мая в размере 75 тысяч рублей на одного человека участники ВОВ получат еще по 6 тысяч рублей из средств областного бюджета. Вдовы ветеранов и труженики тыла из бюджета региона дополнительно получат по 4 тысячи рублей.

— В деньгах это более 50 млн рублей. Прошу министерство финансов региона совместно с министерством труда все просчитать для того, чтобы мы могли предусмотреть необходимое финансирование на эти цели, — обратился Николай Любимов к представителям ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из рязанской колонии сбежал наркопреступник
Собачий концлагерь: рязанец торговал на Avito истощенными щенками далматинца
«Р» в слове «Рязань» облетела на ветру
Глава региона поддержал инициативу фракции «Единая Россия»
На площади Театральной произошло жесткое ДТП с участием маршрутки
Проблему зловонной воды в Рязани подняли в правительстве
Скитавшиеся на попутках бомжи убили рязанца и подожгли его дом
Действие программы материнского капитала продлится до 31 декабря 2026 года
На ярмарке выходного дня в Рязани торговали подозрительными продуктами
В Горроще иномарка на скорости сбила женщину
Начальник учебного центра в Рязани присвоил полмиллиона
Рязанцы вновь массово пожаловались на пахучую воду
Из горящей сауны в Рязани спасли двух человек
На строительство онкодиспансера в Рязани объявили аукцион
Карантин: в школе №73 два класса отправились на вынужденные каникулы
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ в Рязани превышен на 17,3%
В Рязанской области построят дороги к семи сельхозпредприятиям
Рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района Романа Никонова
Ледовую арену на улице Шевченко в Рязани построят – объявлен тендер
Рязанец с подругой зарезали приятеля и сожгли его дом