Глава региона поддержал инициативу фракции «Единая Россия»

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:13:29+03:00

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Участникам Великой Отечественной войны, вдовам и труженикам должны быть предусмотрены дополнительные региональные единовременные выплаты. С инициативой выступила фракция «Единая Россия» в Рязанской областной Думе. Предложение поддержал член Высшего совета партии, губернатор Николай Любимов в ходе заседания регионального правительства, которое прошло 11 февраля.

— Это очень правильное решение и хорошая поддержка тем, кто сражался за свободу нашего Отечества в годы Великой Отечественной войны, работал в тылу, отдал все свои силы за мирную жизнь на земле, — отметил Николай Любимов. — Наш святой долг — оказывать постоянную помощь ветеранам, сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались, были окружены заботой и вниманием. В год 75-летия Победы мы должны предпринять дополнительные усилия.

В настоящее время на территории региона проживает около 12 400 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов и тружеников тыла.

Помимо федеральных выплат к 9 Мая в размере 75 тысяч рублей на одного человека участники ВОВ получат еще по 6 тысяч рублей из средств областного бюджета. Вдовы ветеранов и труженики тыла из бюджета региона дополнительно получат по 4 тысячи рублей.

— В деньгах это более 50 млн рублей. Прошу министерство финансов региона совместно с министерством труда все просчитать для того, чтобы мы могли предусмотреть необходимое финансирование на эти цели, — обратился Николай Любимов к представителям ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU