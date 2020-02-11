Действие программы материнского капитала продлится до 31 декабря 2026 года

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:22:47+03:00

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10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в правительстве обсудил с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.

Поправки в первую очередь продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Теперь выплата в размере 466 617 рублей будет предоставляться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей сумма материнского капитала составит 616 617 рублей.

Согласно внесенным поправкам решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не месяца, как это было ранее.

— Важно, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение возможностей применения программы материнского капитала — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» поможет людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране, — подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По мнению руководителя региональной общественной приемной «Единой России», депутата Рязанской областной Думы Татьяны Панфиловой, продление действия программы материнского капитала до 2026 года, а также то, что рассчитывать на его получение смогут семьи уже при рождении первого ребенка, — существенное подспорье для молодых родителей.

— Важно, что государственная помощь будет оказана и при рождении второго и третьего ребенка, — считает Татьяна Панфилова.

Депутат напомнила, что на территории Рязанской области с 1 января 2011 года за счет средств регионального бюджета предоставляется материнский (семейный) капитал.

— Право на него имеют проживающие в регионе семьи, в которых родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Важно, что ребенок, на которого семья получает региональный маткапитал, должен быть следующим за ребенком, за рождение или усыновление которого семья получила сертификат на федеральный маткапитал, — разъяснила Татьяна Панфилова.

В настоящее время размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 72 242,71 руб.

С его помощью многодетные семьи могут улучшить жилищные условия: приобрести или построить жилье, компенсировать затраты, понесенные на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, обеспечить инженерными коммуникациями (электроэнергия, газопровод, водопровод, канализация) жилой дом, расположенный на территории региона, а также компенсировать затраты на проведение ремонта в собственном жилье.

С начала действия программы сертификатом распорядилась 6431 рязанская семья. Еще 1062 семьям выданы сертификаты на материнский (семейный) капитал.

Депутаты областной Думы направили в правительство Рязанской области инициативу по расширению направлений использования регионального материнского капитала с учетом пожеланий, ранее заявленных рязанскими матерями.

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ИСТОЧНИК KP.RU