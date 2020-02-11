2020-02-11T07:48:32+03:00
Общество

На строительство онкодиспансера в Рязани объявили аукцион

Построить новый корпус должны до конца сентября 2022 года. Выделят на эти цели более 2 млрд рублей
Александр РАДЫГИН
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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Объявлен аукцион на строительство главного корпуса онкологического диспансера в Рязани. Соответствующая документация появилась на портале государственных закупок.

Подрядной организации, которая выиграет торги, предстоит на месте сносимого 4-этажного лечебного корпуса построить 9-этажное лечебно-поликлиническое здание диспансера.

Согласно заданию на проектирование, в диспансере должны быть:

- палатные отделения на 250 коек;

- оперблок на 10 операционных;

- отделения интенсивной терапии и реанимации;

- эндоскопическое отделение;

- рентгендиагностическое отделение;

- приемное отделение;

- поликлиника на 150 посещений в смену;

- централизованное стерилизационное отделение;

- дезотделение;

- административный блок помещений;

- конференц-зал и другие помещения.

На территории онкодиспансера предусмотрена автопарковка для посетителей, в том числе для маломобильных групп населения. Территорию должны озеленить, оградить и осветить.

Аукцион проведут 26 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 398 502 рубля. Срок окончания выполнения работ - не позднее 30 сентября 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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