На строительство онкодиспансера в Рязани объявили аукцион
Объявлен аукцион на строительство главного корпуса онкологического диспансера в Рязани. Соответствующая документация появилась на портале государственных закупок.
Подрядной организации, которая выиграет торги, предстоит на месте сносимого 4-этажного лечебного корпуса построить 9-этажное лечебно-поликлиническое здание диспансера.
Согласно заданию на проектирование, в диспансере должны быть:
- палатные отделения на 250 коек;
- оперблок на 10 операционных;
- отделения интенсивной терапии и реанимации;
- эндоскопическое отделение;
- рентгендиагностическое отделение;
- приемное отделение;
- поликлиника на 150 посещений в смену;
- централизованное стерилизационное отделение;
- дезотделение;
- административный блок помещений;
- конференц-зал и другие помещения.
На территории онкодиспансера предусмотрена автопарковка для посетителей, в том числе для маломобильных групп населения. Территорию должны озеленить, оградить и осветить.
Аукцион проведут 26 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 398 502 рубля. Срок окончания выполнения работ - не позднее 30 сентября 2022 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU