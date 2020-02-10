2020-02-10T20:53:22+03:00
Общество

В Рязанской области построят дороги к семи сельхозпредприятиям

Чтобы воплотить госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году выделили 200,8 млн рублей
Яков РЫКОВ
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Мост и дорога, ведущие к складу хранения продукции ОАО «Рязаньрыбпром» в деревне Аристово Старожиловского района. Фото: минтранс Рязанской области.Мост и дорога, ведущие к складу хранения продукции ОАО «Рязаньрыбпром» в деревне Аристово Старожиловского района. Фото: минтранс Рязанской области.
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Для комплексного развития сельских территорий в Рязанской области построят 5,3 км дорог местного значения, еще 1,6 км реконструируют, сообщает пресс-служба регионального минтранса. Речь идет о семи объектах в Александро-Невском, Касимовском, Ряжском и Ухоловском районах.

В частности, в Александро-Невском районе реконструируют подъезды к зерновым складам в селе Спешнево (0,994 км) и в селе Дмитриевский Боровок (0,7 км), а также построят дорогу к животноводческому комплексу КРС «Якимецкий» в Нижнеякимецком сельском поселении (0,5 км).

В Касимовском районе планируют построить автодороги к животноводческой ферме в древне Чернецы (1,19 км) и к зерновому автоматическому ворохоочистителю у села Дмитриево (1,96 км).

В Дегтянском сельском поселении Ряжского района построят дорогу к зерноочистительному комплексу (0,676 км), а в селе Александровка Ухоловского района – дорогу к складу хранения сельскохозяйственной продукции (0,99 км).

Как отмечают в минтрансе, на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году направили 200,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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