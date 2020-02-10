На 18 участках дорог Рязанской области сделают освещение

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:25:58+03:00

Минтранс опубликовал список, где уже в этом году станет светло и безопасно

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В 2020 году на 18 участках дорог Рязанской области установят искусственное освещение, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Всего рабочие оборудуют 33,9 км дорог, из них - 15,8 км - в рамках проекта БКАД (Безопасные и качественные автодороги).

ГДЕ УСТАНОВЯТ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- в поселке Ермишь Ермишинского района:

- 1,8 км на а/д «Восход – Ермишь»;

- 2,5 км на а/д «Ермишь – Кафтейка – Липлейка – Линейка»;

- 2,861 км на а/д «Ермишь – Свестур».

В селе Голдино Михайловского района:

- на участке а/д «Михайлов – Голдино» – 2,617 км (в том числе устройство тротуаров и обустройство пешеходных переходов).

В Пронском районе:

- село Октябрьское – 1,841 км;

- село Семенск – 2,7 км;

- поселок Орловский – 0,6 км;

- село Тырново – 0,95 км.

В Рязанском районе:

- деревня Дедюхино – 0,5 км;

- деревня Рожок – 1,0 км;

- село Екимовка – 0,57 км;

- село Глебово – 1,9 км.

В селе Ходынино Рыбновского района на участке а/д «Рыбное – Перекаль» – 2,765 км (в том числе устройство тротуаров и автобусных остановок).

В Ряжском районе:

- ул. Пожалостина города Ряжска – 1,3 км.

В Скопинском районе 2,1 км в микрорайоне Коготково города Скопин и деревня Гуменки на участке а/д «Михайлов – Горлово – Голдино – Скопин – Милославское».

в Шацком районе:

- поселок Левашовские Дворики – 0,9 км;

- село Большое Агишево – 2,5 км;

- село Каверино – 2,8 км;

- село Юрино – 1,7 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU