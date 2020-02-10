На 18 участках дорог Рязанской области сделают освещение
В 2020 году на 18 участках дорог Рязанской области установят искусственное освещение, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
Всего рабочие оборудуют 33,9 км дорог, из них - 15,8 км - в рамках проекта БКАД (Безопасные и качественные автодороги).
ГДЕ УСТАНОВЯТ ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- в поселке Ермишь Ермишинского района:
- 1,8 км на а/д «Восход – Ермишь»;
- 2,5 км на а/д «Ермишь – Кафтейка – Липлейка – Линейка»;
- 2,861 км на а/д «Ермишь – Свестур».
В селе Голдино Михайловского района:
- на участке а/д «Михайлов – Голдино» – 2,617 км (в том числе устройство тротуаров и обустройство пешеходных переходов).
В Пронском районе:
- село Октябрьское – 1,841 км;
- село Семенск – 2,7 км;
- поселок Орловский – 0,6 км;
- село Тырново – 0,95 км.
В Рязанском районе:
- деревня Дедюхино – 0,5 км;
- деревня Рожок – 1,0 км;
- село Екимовка – 0,57 км;
- село Глебово – 1,9 км.
В селе Ходынино Рыбновского района на участке а/д «Рыбное – Перекаль» – 2,765 км (в том числе устройство тротуаров и автобусных остановок).
В Ряжском районе:
- ул. Пожалостина города Ряжска – 1,3 км.
В Скопинском районе 2,1 км в микрорайоне Коготково города Скопин и деревня Гуменки на участке а/д «Михайлов – Горлово – Голдино – Скопин – Милославское».
в Шацком районе:
- поселок Левашовские Дворики – 0,9 км;
- село Большое Агишево – 2,5 км;
- село Каверино – 2,8 км;
- село Юрино – 1,7 км.
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ИСТОЧНИК KP.RU