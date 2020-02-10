2020-02-10T17:24:23+03:00
Происшествия

Рязанец с подругой зарезали приятеля и сожгли его дом

Несколько месяцев подельники скрывались от следствия, но теперь их взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается
Яков РЫКОВ
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Рязанец с подругой зарезали приятеля и сожгли его дом.Рязанец с подругой зарезали приятеля и сожгли его дом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Шацком районном суде взяли под стражу 54-летнего местного жителя и его 44-летнюю знакомую, подозреваемых в групповом убийстве, сообщает пресс-служба райсуда.

Как установило следствие, 24 октября 2019 года, находясь в доме потерпевшего мужчины в селе Ямбирно, подозреваемые нанесли хозяину жилища ножом «множественные удары в область грудной клетки и шеи». От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

После убийства, чтобы скрыть следы преступления, подельники подожгли дом, и скрылись.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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