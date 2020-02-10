Рязанец с подругой зарезали приятеля и сожгли его дом
В Шацком районном суде взяли под стражу 54-летнего местного жителя и его 44-летнюю знакомую, подозреваемых в групповом убийстве, сообщает пресс-служба райсуда.
Как установило следствие, 24 октября 2019 года, находясь в доме потерпевшего мужчины в селе Ямбирно, подозреваемые нанесли хозяину жилища ножом «множественные удары в область грудной клетки и шеи». От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.
После убийства, чтобы скрыть следы преступления, подельники подожгли дом, и скрылись.
Расследование уголовного дела продолжается.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Зарезав младшего брата, рязанка заявила, что это суицид. Несмотря на пять ударов в спину!
Потом женщина переобулась и выдвинула новую версию. Следователь СК рассказал, как все произошло на самом деле (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (4912) 95-78-87
Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»
Или пишите нам «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU