Зарезав брата ножом в спину, рязанка заявила, что это суицид

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:36:22+03:00

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Следователи Кораблинского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве младшего брата.

Следствие установило, что днем 6 августа 2019 года в частном доме села Бестужево во время пьяной посиделки женщина нанесла своему 42-летнему брату более десяти ударов ножом. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Говоря о причине конфликта, то, по предварительным данным, женщина просто не выдержала очередных претензий брата. Он и раньше часто скандалил по любому поводу, а в этот раз ему не понравилось, что сестра не покормила собаку. Слово за слово – женщина психанула, и схватила нож.

Убив брата, и пытаясь скрыть следы преступления, женщина вложила нож погибшему в руку, а потом на следствии выдвигала различные версии случившегося, в том числе версию о суициде.

— Она нанесла родственнику не менее пяти ударов в спину, один – в шею, и в грудь не менее трех ударов, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — Когда мужчина лежал уже с ножом в руке, то была видна только одна рана на шее. Когда мы с экспертом начали его раздевать и переворачивать, то увидели ножевые ранения и на спине. На этом ее версия о суициде закончилась. Но потом женщина говорила, что к ним в дом зашел какой-то незнакомец, она проснулась от того, что ее порезали. Тут же она якобы вскочила, зашла в комнату и увидела зарезанного брата. Ну а когда окончательно протрезвела, во всем созналась и рассказала, что произошло на самом деле. В настоящее время материалы дела направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU