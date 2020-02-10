14 февраля состоится премьера романтической сказки «Лед 2»

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:38:44+03:00

Поход на этот фильм будет прекрасным сюрпризом для вашей второй половинки

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14 февраля рязанцам предложили подарить своей второй половинке билет в кинотеатр «Формула кино» (ТЦ «Виктория плаза»). Ведь День всех влюбленных - это еще и дата премьеры романтической сказки «Лед 2».

«Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...», - так анонсирует фильм kinoteatr.ru.

В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и другие. Режиссер – Жора Крыжовников.

Билеты уже можно купить онлайн. Возрастное ограничение 6+. На правах рекламы.

Афиша мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU