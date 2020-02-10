14 февраля состоится премьера романтической сказки «Лед 2»
14 февраля рязанцам предложили подарить своей второй половинке билет в кинотеатр «Формула кино» (ТЦ «Виктория плаза»). Ведь День всех влюбленных - это еще и дата премьеры романтической сказки «Лед 2».
«Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...», - так анонсирует фильм kinoteatr.ru.
В ролях: Александр Петров, Мария Аронова, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова и другие. Режиссер – Жора Крыжовников.
Билеты уже можно купить онлайн. Возрастное ограничение 6+. На правах рекламы.
Афиша мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU