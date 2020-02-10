Яд «второго хлеба»: специалисты не советуют есть проросший картофель
Картофель остается полезным, пока размер проклюнувшихся из него побегов не превысил 1 см. При длине 2 см и более никакой пищевой ценности в клубне не остается вовсе – только крахмал, ведь запас питательных веществ потрачен на ростки. Такую справочную информацию выпустил минсельхоз Рязанской области, ссылаясь на специалистов регионального «Россельхозцентра» Татьяну Требесову и Максима Егорова.
Сотрудники отдела семеноводства рассказали, что в проросшем картофеле накапливается солонин, который является ядовитым для человека и животных органическим соединением. Больше всего этого растительного алкалоида в стеблях и листве, но при определенных условиях его концентрация повышается и в клубнях.
- В сухом холодном погребе картофель находится в состоянии покоя, поэтому до самой весны находится практически без изменений, а вот в квартире свет и тепло стимулируют протекание в нем биохимических процессов, - пояснили специалисты. - Клубни, начинающие прорастать, рекомендуется тщательно перебирать, удаляя все ростки. Мягкий, сморщенный картофель употреблять в пищу не следует.
Наверняка вы слышали, что позеленевшие части клубней тоже не лучший кандидат в здоровое меню. Причина та же – солонин. Выработка вредного соединения активизируется под воздействием солнечного света и при «зимовке», а накапливается оно, в основном, в кожуре.
Для картофеля солонин имеет защитную функцию, помогая противостоять грибку и насекомым, а вот при попадании большого количества в организм он может вызвать отравление. Однако, хоть ничего хорошего упомянутое вещество здоровью не несет, его содержание в чищенных клубнях настолько незначительно, что по-настоящему серьезные последствия наступят едва ли – хоть после сковороды жареной картошки. Это уже слова ведущего научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Арсения Мартинчика, сказанные Роскачеству.
ИСТОЧНИК KP.RU