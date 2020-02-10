2020-02-10T15:57:28+03:00
Здоровье

Яд «второго хлеба»: специалисты не советуют есть проросший картофель

Из клубней исчезают полезные вещества, а концентрация ядовитого солонина, напротив, увеличивается
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Картофель не всегда полезен, а иногда даже вреден.Картофель не всегда полезен, а иногда даже вреден.
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Картофель остается полезным, пока размер проклюнувшихся из него побегов не превысил 1 см. При длине 2 см и более никакой пищевой ценности в клубне не остается вовсе – только крахмал, ведь запас питательных веществ потрачен на ростки. Такую справочную информацию выпустил минсельхоз Рязанской области, ссылаясь на специалистов регионального «Россельхозцентра» Татьяну Требесову и Максима Егорова.

Сотрудники отдела семеноводства рассказали, что в проросшем картофеле накапливается солонин, который является ядовитым для человека и животных органическим соединением. Больше всего этого растительного алкалоида в стеблях и листве, но при определенных условиях его концентрация повышается и в клубнях.

- В сухом холодном погребе картофель находится в состоянии покоя, поэтому до самой весны находится практически без изменений, а вот в квартире свет и тепло стимулируют протекание в нем биохимических процессов, - пояснили специалисты. - Клубни, начинающие прорастать, рекомендуется тщательно перебирать, удаляя все ростки. Мягкий, сморщенный картофель употреблять в пищу не следует.

Наверняка вы слышали, что позеленевшие части клубней тоже не лучший кандидат в здоровое меню. Причина та же – солонин. Выработка вредного соединения активизируется под воздействием солнечного света и при «зимовке», а накапливается оно, в основном, в кожуре.

Для картофеля солонин имеет защитную функцию, помогая противостоять грибку и насекомым, а вот при попадании большого количества в организм он может вызвать отравление. Однако, хоть ничего хорошего упомянутое вещество здоровью не несет, его содержание в чищенных клубнях настолько незначительно, что по-настоящему серьезные последствия наступят едва ли – хоть после сковороды жареной картошки. Это уже слова ведущего научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Арсения Мартинчика, сказанные Роскачеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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