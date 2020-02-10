2020-02-10T14:26:56+03:00
Общество

Идею граффити с Аллой Левушкиной в ОКБ воплотили в жизнь

Работу художника Александра Демкина можно увидеть в холле поликлиники
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/ryazanoblastФото: vk.com/ryazanoblast
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В Областной клинической больнице нарисовали граффити в память об Алле Левушкиной. Легендарного хирурга, практиковавшего почти до конца своей жизни, изобразили в холле поликлиники на четвертом этаже.

Реализовал задумку художник Александр Демкин, который специализируется на уличном искусстве. Детали процесса создания граффити и, собственно, результат сняли на видео и опубликовали в сообществе «Рязанская область».

Граффити в память об Алле Лёвушкиной.

Напомним, Алла Ильинична, основатель отделения проктологии ОКБ, умерла 23 января в возрасте 92 лет. В день похорон проститься с ней пришли десятки рязанцев. Помимо граффити на территории ее родного медучреждения планируется разместить две мемориальные доски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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