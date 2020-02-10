В Рязани разыскивают исчезнувшего мужчину без фаланги пальца
В Рязани разыскивается 58-летний Александр Кондрашов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров мужчина еще 20 января ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Особые приметы: отсутствует фаланга на указательном пальце правой руки.
Одет: шапка черная, куртка темно-синяя, свитер серый, штаны спортивные синие с белыми лампасами, ботинки коричневые на шнурках.
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ИСТОЧНИК KP.RU