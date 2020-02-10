В Михайловском районе произошло жуткое массовое ДТП
Вечером 9 февраля в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района произошло массовое ДТП, сообщает «Пресса».
На 225-м километре автодороги Р-132 столкнулись грузовик МАЗ с прицепом, Opel Astra и Ford Focus. По словам очевидцев, в Opel ехали пять человек, в Ford - двое, в МАЗе был только водитель.
В результате дорожного происшествия пострадал в аварии 21-летний водитель автомобиля Ford Focus, его доставили в Михайловскую МРБ. По предварительным данным, именно он и является виновником ДТП.
Подробности аварии уточняются.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На рязанской трассе произошло массовое смертельное ДТП — погибли двое
По предварительным данным, в результате происшествия в Путятинском районе перевернулась фура (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU