В Михайловском районе произошло жуткое массовое ДТП

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:09:22+03:00

На заснеженной трассе столкнулись грузовик и две иномарки. Один из водителей срочно госпитализирован

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Вечером 9 февраля в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района произошло массовое ДТП, сообщает «Пресса».

На 225-м километре автодороги Р-132 столкнулись грузовик МАЗ с прицепом, Opel Astra и Ford Focus. По словам очевидцев, в Opel ехали пять человек, в Ford - двое, в МАЗе был только водитель.

В результате дорожного происшествия пострадал в аварии 21-летний водитель автомобиля Ford Focus, его доставили в Михайловскую МРБ. По предварительным данным, именно он и является виновником ДТП.

Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU