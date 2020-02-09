2020-02-09T12:49:52+03:00
Общество

С началом новой недели в Рязанскую область вернется аномальное тепло

Обычная для февраля погода держалась всего несколько дней
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 февраля в Рязани впервые за зиму среднесуточная температура (-11 градусов) опустилась ниже климатической нормы (на 2,6 градуса). Однако с началом новой недели, согласно предварительному прогнозу Рязанского гидрометцентра, в регион вновь вернутся аномальные значения со знаком «+».

Так, уже в понедельник, 10 февраля, днем по области ожидается температура в пределах -4…+1 градуса, а днем вторника должно потеплеть до -3…+2. Притом в ночное время пока сохранится стабильный «минус». На дорогах гололедица.

11-го числа метеорологи прогнозируют небольшие осадки. Ветер в течении обоих дней будет юго-западным, 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С началом новой недели в Рязанскую область вернется аномальное тепло
Рязанцы обсуждают маршрутчика, смотрящего в рейсе православный канал
В микрорайоне Канищево в Рязани насмерть сбили пешехода
Поиски исчезнувшей скопинской школьницы прекратились
В свитере и с улыбкой: рязанка написала добрый пост о кондукторе автобуса
В Песочне жители сняли на видео пьяного дебошира, выламывавшего дверь
В воскресенье в Рязани похолодает до 22 градусов мороза
В Рязанской области загорелся бетонно-смесительный узел
Министр Денис Мантуров увидел потенциал рязанских предприятий
Облезлая «вафля»: в Рязани продолжается эксперимент с разметкой в центре города
На страшном пожаре в Милославском обнаружили труп человека
В Скопинском районе пропала 17-летняя школьница
Рязанцев пригласили на фильм, снятый рязанцами в Рязани
Рязанцев ждут приключения в компании культового героя Соника
В рязанском Лесопарке открылся каток с прокатом коньков
В Рязани будут судить экс-начальника городской ветстанции
Появились фото взломанного ящика для пожертвований в рязанской часовне
На святом источнике в селе Карабухино взломали ящик для пожертвований
ЧП на заводе в Рязани: один человек погиб, один госпитализирован
Рязанский сельчанин с ружьем вывел на расстрел четырех москвичей
Стало известно, когда онкодиспансер переедет в старое здание БСМП
На улице Великанова автомобиль «Яндекс.Такси» сбил школьника
Стартовал сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»
В страшном ДТП в Путятинском районе погибли 10-месячная девочка и ее мать