С началом новой недели в Рязанскую область вернется аномальное тепло

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:49:52+03:00

Обычная для февраля погода держалась всего несколько дней

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8 февраля в Рязани впервые за зиму среднесуточная температура (-11 градусов) опустилась ниже климатической нормы (на 2,6 градуса). Однако с началом новой недели, согласно предварительному прогнозу Рязанского гидрометцентра, в регион вновь вернутся аномальные значения со знаком «+».

Так, уже в понедельник, 10 февраля, днем по области ожидается температура в пределах -4…+1 градуса, а днем вторника должно потеплеть до -3…+2. Притом в ночное время пока сохранится стабильный «минус». На дорогах гололедица.

11-го числа метеорологи прогнозируют небольшие осадки. Ветер в течении обоих дней будет юго-западным, 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU