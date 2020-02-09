В микрорайоне Канищево в Рязани насмерть сбили пешехода

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером субботы, 8 февраля, на улице Бирюзова в Рязани пешеход попал под колеса ВАЗ-2115. По предварительной информации, мужчина 1957 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому переходу на пересечении с улицей Интернациональной, но делал это на запрещающий сигнал светофора.

Автомобилем управлял 25-летний житель областного центра. В результате ДТП пешеход погиб на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU