В микрорайоне Канищево в Рязани насмерть сбили пешехода
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на красный
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Вечером субботы, 8 февраля, на улице Бирюзова в Рязани пешеход попал под колеса ВАЗ-2115. По предварительной информации, мужчина 1957 года рождения пересекал проезжую часть по регулируемому переходу на пересечении с улицей Интернациональной, но делал это на запрещающий сигнал светофора.
Автомобилем управлял 25-летний житель областного центра. В результате ДТП пешеход погиб на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU