8 Февр. 2020 2020-02-08T16:40:26+03:00

В воскресенье в Рязани похолодает до 22 градусов мороза. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В воскресенье, 9 февраля, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, юго-западный с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха по области ночью -19...-14°С, местами до -22°С; днем -9...-4°С.

Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области в норме. Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час (в соответствии с СанПиНом, безопасный уровень радиации до 60 мкР/час). Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

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ИСТОЧНИК KP.RU