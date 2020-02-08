2020-02-08T15:21:53+03:00
Происшествия

В Рязанской области загорелся бетонно-смесительный узел

Пожар произошел в поселке Сараи. Никто из людей не пострадал
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Утром 8 февраля в поселке Сараи загорелся неработающий бетонно-смесительный узел, сообщает издательство «Пресса». На место происшествия выехали три пожарных расчета.

— Не исключено, что возгорание возникло из-за неисправной электропроводки, — говорит инженер пожарно-спасательной части Алексей Строилов. — Но это уже будет устанавливать отдел надзорной деятельности.

Отметим, что законсервированный и неработающий с лета прошлого года бетонно-смесительный узел принадлежит ООО «Вердазернопродукт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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