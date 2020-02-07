В рязанском Лесопарке открылся каток с прокатом коньков
С наступлением морозной погоды в Рязани (надолго ли?) открылся каток в Лесопарке. В официальной группе муниципального учреждения информация появилась 7 февраля.
В самом Лесопарке «Комсомолке» рассказали, что посещать каток можно бесплатно и круглосуточно. Тем, у кого нет возможности прийти со своими коньками, предлагают взять их напрокат (естественно, уже за деньги):
- детские – 150 р./час;
- взрослые – 200 р./час.
Прокат спортинвентаря работает с 11.00 до 19.00 (но иногда и до более позднего времени – в зависимости от загрузки).
Напомним, в начале декабря администрация Рязани планировала, что по городу зальют 36 катков.
ИСТОЧНИК KP.RU