В рязанском Лесопарке открылся каток с прокатом коньков

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:34:37+03:00

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С наступлением морозной погоды в Рязани (надолго ли?) открылся каток в Лесопарке. В официальной группе муниципального учреждения информация появилась 7 февраля.

В самом Лесопарке «Комсомолке» рассказали, что посещать каток можно бесплатно и круглосуточно. Тем, у кого нет возможности прийти со своими коньками, предлагают взять их напрокат (естественно, уже за деньги):

- детские – 150 р./час;

- взрослые – 200 р./час.

Прокат спортинвентаря работает с 11.00 до 19.00 (но иногда и до более позднего времени – в зависимости от загрузки).

Напомним, в начале декабря администрация Рязани планировала, что по городу зальют 36 катков.

ИСТОЧНИК KP.RU