Рязанский сельчанин с ружьем вывел на расстрел четырех москвичей

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:58:14+03:00

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В селе Красный Угол, что под Сапожком, местный житель, вооружившись карабином, вывел на расстрел четырех гостей из столицы. Как сообщает пресс-служба УМВД, жертв удалось избежать.

Москвичи приехали в рязанскую глубинку компанией, состоящей из двух безработных мужчин (37 и 34 лет) и двух женщин – директора фирмы (34 года) и медсестры (60 лет). Устроив застолье, они пригласили в гости 47-летнего сельчанина, который уже за полночь обиделся на некие неосторожные высказывания в свой адрес и отправился домой за нарезным охотничьим ружьем «Вепрь-308».

Вернувшись к обидчикам, мужчина вызвал их на улицу и угрожал расстрелять. Дабы продемонстрировать серьезность своих намерений (либо просто напугать), он трижды пальнул в воздух. Но в какой-то момент, стоило «стрелку» потерять бдительность, как потерпевшие забежали в дом и вызвали полицию.

В итоге человека с ружьем задержали и возбудили против него уголовное дело об угрозе убийством.

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ИСТОЧНИК KP.RU