2019-12-19T15:57:13+03:00
Происшествия

Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась

Мужчину, застрелившего товарища, будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Антон КОНОВАЛОВ
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Следственный комитет подтвердил версию о случайной гибели охотника в Сапожковском районе. Трагедия случилась днем 16 октября в селе Красный угол, когда компания возвращалась домой.

62-летний мужчина, сидевший на заднем сидении, вопреки требованиям безопасности не разрядил свой карабин. Когда машина остановилась и водитель вышел из нее, пассажир решил проверить, есть ли патрон в патроннике. Сам того не желая, он нажал на курок и попал водителю в шею. Погибший – рязанец 1982 года рождения.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Кораблинский МСО СУ СКР по Рязанской области направил прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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