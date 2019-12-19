Первая версия гибели охотника в рязанской глубинке подтвердилась

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-19T15:57:13+03:00

Мужчину, застрелившего товарища, будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности»

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Следственный комитет подтвердил версию о случайной гибели охотника в Сапожковском районе. Трагедия случилась днем 16 октября в селе Красный угол, когда компания возвращалась домой.

62-летний мужчина, сидевший на заднем сидении, вопреки требованиям безопасности не разрядил свой карабин. Когда машина остановилась и водитель вышел из нее, пассажир решил проверить, есть ли патрон в патроннике. Сам того не желая, он нажал на курок и попал водителю в шею. Погибший – рязанец 1982 года рождения.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Кораблинский МСО СУ СКР по Рязанской области направил прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU