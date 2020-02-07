На улице Великанова автомобиль «Яндекс.Такси» сбил школьника

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:41:50+03:00

По предварительным данным полиции, подросток переходил дорогу не по «зебре»

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Днем 6 февраля на улице Великанова 21-летний рязанец за рулем автомобиля Renault Sandero, брендированного под «Яндекс.Такси», сбил 14-летнего школьника. По предварительным данным, подросток переходил дорогу вне положенного места.

В результате дорожного происшествия пешеход обращался за медицинской помощью.

В настоящее время по данному факту сотрудники ДПС проводят проверку.

Рязанские госавтоинспекторы в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательным на дороге, соблюдайте скоростной режим и правила обгона.

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ИСТОЧНИК KP.RU