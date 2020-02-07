2020-02-07T11:16:57+03:00
Общество

Стартовал сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»

С инициативой выступило региональное отделение партии «Единая Россия»
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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5 февраля по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» стартовал сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести».

В среду, пятницу и субботу на специальных стойках в торговых центрах: ТЦ «Премьер», ТЦ «Виктория Плаза», ТЦ «Круиз», ТЦ «Европа» каждый житель и гость областного центра может поддержать эту инициативу.

Кроме того, на страничке группы «Рязань — город трудовой доблести» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/gorodtrudovoydoblesti можно пройти опрос «Поддерживаете присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»?».

Добавим, что присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» позволит увековечить подвиг тружеников тыла и жителей Рязани, которые в 1941–1945 годы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм, тем самым внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Проводится работа по поиску архивных материалов для подготовки исторической справки, которую необходимо предъявить вместе с собранными подписями в поддержку инициативы.

20 декабря прошло заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором был инициирован сбор подписей за присвоение областному центру почетного звания «Город трудовой доблести». Позже инициативу одобрили депутаты Рязанской областной Думы. Список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Великой Победы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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