Пострадавший в «перевертыше» Hyundai ребенок ехал без автокресла

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:14:07+03:00

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Водитель Hyundai, угодивший в кювет на окраине Рязани, понесет административную ответственность за нарушение правил перевозки детей. 5-летний мальчик, который пострадал в результате ДТП, ехал на заднем сидении без специального удерживающего устройства, сообщает телекомпания «Город».

В итоге ребенка доставили в больницу, а автомобиль – на штрафстоянку.

Отметим, что авария произошла неподалеку от строения 52 на Куйбышевском шоссе. 42-летний житель Пензенской области на въезде в город поворачивал направо, но, по данным ГИБДД, не справился с управлением и перевернулся.

День города - новости Рязани 06.02.2020.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU