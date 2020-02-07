Пострадавший в «перевертыше» Hyundai ребенок ехал без автокресла
Водитель Hyundai, угодивший в кювет на окраине Рязани, понесет административную ответственность за нарушение правил перевозки детей. 5-летний мальчик, который пострадал в результате ДТП, ехал на заднем сидении без специального удерживающего устройства, сообщает телекомпания «Город».
В итоге ребенка доставили в больницу, а автомобиль – на штрафстоянку.
Отметим, что авария произошла неподалеку от строения 52 на Куйбышевском шоссе. 42-летний житель Пензенской области на въезде в город поворачивал направо, но, по данным ГИБДД, не справился с управлением и перевернулся.
День города - новости Рязани 06.02.2020.Источник - http://gorod62.tv/
ИСТОЧНИК KP.RU