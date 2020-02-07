2020-02-07T10:14:07+03:00
Происшествия

Пострадавший в «перевертыше» Hyundai ребенок ехал без автокресла

42-летний водитель из Пензенской области заплатит штраф
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Водитель Hyundai, угодивший в кювет на окраине Рязани, понесет административную ответственность за нарушение правил перевозки детей. 5-летний мальчик, который пострадал в результате ДТП, ехал на заднем сидении без специального удерживающего устройства, сообщает телекомпания «Город».

В итоге ребенка доставили в больницу, а автомобиль – на штрафстоянку.

Отметим, что авария произошла неподалеку от строения 52 на Куйбышевском шоссе. 42-летний житель Пензенской области на въезде в город поворачивал направо, но, по данным ГИБДД, не справился с управлением и перевернулся.

День города - новости Рязани 06.02.2020.Источник - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU

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