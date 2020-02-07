Клепиковских чиновников через суд заставят отремонтировать мост

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:17:45+03:00

Инженерное сооружение, расположенное в городе Спас-Клепики, находится в предаварийном состоянии

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Прокуратура Клепиковского района подала в суд административный иск с требованием обязать чиновников местной администрации отремонтировать мост в городе Спас-Клепики.

Установлено, что железобетонный мост через реку Пру, расположенный на улице Просвещения, находится в предаварийном состоянии. Мост является одним из ключевых объектов дорожной инфраструктуры райцентра, так как находится при въезде в город и по нему проходит основной транспортный поток.

В настоящее время исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU