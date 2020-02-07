Прокуратура: «Эко-Пронск» неправомерно начисляет плату за вывоз мусора
Прокуратура Ряжского района выявила факты неправомерного взимания платы за обращение с твердыми-коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что в прокуратуру обратился один из местных жителей, который сообщил, что ему на праве общей долевой собственности принадлежит 1/2 жилого здания, расположенного в Ряжском районе. По указанному адресу лиц, состоящих на регистрационном учете, не значится.
Вместе с тем, «мусорный оператор» ООО «Эко-Пронск» неправомерно начислял плату за двух человек, в результате чего образовались долги за обращение с ТКО.
В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора ООО «Эко-Пронск» прокурор внес представление об устранении нарушений закона. В настоящее время оно находится в стадии рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU