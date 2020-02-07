2020-02-07T06:50:48+03:00
Общество

Прокуратура: «Эко-Пронск» неправомерно начисляет плату за вывоз мусора

Один из жителей Ряжского района пожаловался, что к нему приходят квитанции на людей, которые в его доме не проживают
Яков РЫКОВ
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Прокуратура: «Эко-Пронск» неправомерно начисляет плату за вывоз мусора.Прокуратура: «Эко-Пронск» неправомерно начисляет плату за вывоз мусора.
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Прокуратура Ряжского района выявила факты неправомерного взимания платы за обращение с твердыми-коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что в прокуратуру обратился один из местных жителей, который сообщил, что ему на праве общей долевой собственности принадлежит 1/2 жилого здания, расположенного в Ряжском районе. По указанному адресу лиц, состоящих на регистрационном учете, не значится.

Вместе с тем, «мусорный оператор» ООО «Эко-Пронск» неправомерно начислял плату за двух человек, в результате чего образовались долги за обращение с ТКО.

В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора ООО «Эко-Пронск» прокурор внес представление об устранении нарушений закона. В настоящее время оно находится в стадии рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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