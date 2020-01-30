Все контейнерные площадки в Рязани заменят на типовые
До конца октября в Рязани все контейнерные площадки в рамках «мусорной реформы» должны заменить на типовые. Такой срок определили участники совещании в городской администрации, сообщает ее пресс-служба, причем одной из центральных фигур там был советник вице-губернатора Владимир Арцыбашев.
Фамилия Арцыбашев известна, прежде всего, в Ростове-на-Дону. Там он был заместителем градоначальника по ЖКХ, в 2017-м, не войдя в команду нового мэра, уволился, а в 2019-м перебрался советником к земляку – Игорю Грекову.
Теперь о самих площадках. Они должны иметь единый дизайн и минимум три контейнера, один из которых – для раздельного сбора мусора. Организовывать места сбора отходов должны управляющие домами организации. К ним-то и обратился Арцыбашев:
- Все возможности, в том числе и финансовые, у вас есть. В тарифе заложены деньги на строительство типовых контейнерных площадок.
Также Арцыбашев заявил, что Рязань в течение 2020 года «должна стать показательным городом в вопросах организации мест для хранения и вывоза ТКО».
Не обошли вниманием на совещании и частный сектор, где система применяется иная, но проблем со сбором и вывозом мусора, очевидно, хватает. Поэтому для решения этого и других текущих вопросов участники решили создать рабочую группу под руководством управления благоустройства города.
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ИСТОЧНИК KP.RU