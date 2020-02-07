2020-02-07T06:24:48+03:00
Общество

Школьников младших классов в Рязанской области будут кормить бесплатно

Чтобы выполнить эту задачу, в регионе нужно будет поэтапно оснастить все школьные столовые
Яков РЫКОВ
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Школьников младших классов в Рязанской области будут кормить бесплатно.Школьников младших классов в Рязанской области будут кормить бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бесплатным горячим питанием школьников Рязанской области начнут обеспечивать уже с 1 сентября 2020 года, цитирует зампреда регионального правительства Романа Петряева «РВ». Финансовая нагрузка ляжет сразу на три бюджета – федерального, регионального и муниципального. Средняя стоимость одноразового питания составит 54,44 рубля на одного человека, из которых 38,56 рублей – из федерального бюджета и 15,88 рублей – из муниципальных средств.

Чтобы выполнить эту задачу, в регионе нужно поэтапно оснастить все школьные столовые. На сегодняшний день переоснащение необходимо в 119 школах, и потребуется на это более 185 млн рублей. Двум районным школам для организации столовых потребуются возвести пристройки.

Но на полное обновление всей системы детского питания в Рязанской области потребуется более 320 млн рублей, и это может произойти лишь к 2023 году. Именно такой срок поставил перед регионами глава государства в послании Федеральному Собранию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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