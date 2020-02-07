Школьников младших классов в Рязанской области будут кормить бесплатно

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:24:48+03:00

Чтобы выполнить эту задачу, в регионе нужно будет поэтапно оснастить все школьные столовые

Изменить размер текста: A A

Бесплатным горячим питанием школьников Рязанской области начнут обеспечивать уже с 1 сентября 2020 года, цитирует зампреда регионального правительства Романа Петряева «РВ». Финансовая нагрузка ляжет сразу на три бюджета – федерального, регионального и муниципального. Средняя стоимость одноразового питания составит 54,44 рубля на одного человека, из которых 38,56 рублей – из федерального бюджета и 15,88 рублей – из муниципальных средств.

Чтобы выполнить эту задачу, в регионе нужно поэтапно оснастить все школьные столовые. На сегодняшний день переоснащение необходимо в 119 школах, и потребуется на это более 185 млн рублей. Двум районным школам для организации столовых потребуются возвести пристройки.

Но на полное обновление всей системы детского питания в Рязанской области потребуется более 320 млн рублей, и это может произойти лишь к 2023 году. Именно такой срок поставил перед регионами глава государства в послании Федеральному Собранию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Стало известно, чем отличается питание в школах Рязани от обедов в колониях

С 1 января родители вынуждены платить за обеды и завтраки на 15% больше. В администрации города считают, что цена оправдана из-за инфляции, высоких цен на ГСМ и так далее (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU