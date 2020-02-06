6 Февр. 2020 2020-02-06T17:50:26+03:00

Чистюля-наркоманка держала в страхе своих соседей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Девушка нигде не работала и содержала в квартире притон для знакомых и друзей

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Суд арестовал 25-летнюю рязанку, которая в страхе держала весь дом и содержала в своей квартире наркоманский притон. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время дознания полицейские установили, что девушка предложила знакомым приходить к ней домой варить и употреблять наркотики. Взамен ее угощали одной-двумя дозами.

Подозреваемая со всей серьезностью отнеслась к делу, и создавала все необходимые условия для комфортного употребления наркотиков: поддерживала чистоту, убирала помещения, ликвидировала следы и надежно хранила все предметы для употребления наркотиков.

Девушка нигде не работала и была неоднократно судима с уловным сроком за наркоторговлю. Кроме того, соседи неоднократно жаловались на нее.

Суд согласился с доводами дознавателя, прокурора, и заключил подозреваемую под стражу до 31 марта включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU