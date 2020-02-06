Чистюля-наркоманка держала в страхе своих соседей
Суд арестовал 25-летнюю рязанку, которая в страхе держала весь дом и содержала в своей квартире наркоманский притон. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Во время дознания полицейские установили, что девушка предложила знакомым приходить к ней домой варить и употреблять наркотики. Взамен ее угощали одной-двумя дозами.
Подозреваемая со всей серьезностью отнеслась к делу, и создавала все необходимые условия для комфортного употребления наркотиков: поддерживала чистоту, убирала помещения, ликвидировала следы и надежно хранила все предметы для употребления наркотиков.
Девушка нигде не работала и была неоднократно судима с уловным сроком за наркоторговлю. Кроме того, соседи неоднократно жаловались на нее.
Суд согласился с доводами дознавателя, прокурора, и заключил подозреваемую под стражу до 31 марта включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU