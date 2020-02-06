Рязанца задержали с посылкой из-за рубежа с сильнодействующими веществами

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:37:52+03:00

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Тульская таможня возбудила уголовное дело в отношении рязанца, который получил из-за рубежа посылку с сильнодействующими веществами, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации таможенников, в посылке находились таблетки и ампулы с сильнодействующими веществами группы анаболических стероидов (метандиенон, 1-тестостерон, нандролон). Общий вес препаратов, подлежащих контролю в России, составил 55,8 грамма.

Так как получатель посылки не смог представить сотрудникам таможни разрешительные документы на препараты, в отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда через таможенную границу Таможенного союза сильнодействующих веществ». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и штрафу до 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU