6 Февр. 2020 2020-02-06T11:57:06+03:00

«Перекресток» в Рязани оштрафовали на 750 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники Россельхознадзора за два последних месяца 2019 года внепланово проверили сеть магазинов торгового дома «Перекресток», сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты изъяли отобрали пробы свиных и куриных охлажденных полуфабрикатов и направили их в научно-методическую ветеринарную лабораторию.

Испытания показали, что изготовленная и продаваемая в одном из гипермаркетов сети продукция не соответствует требованиям технических регламентов. Так, в полуфабрикатах обнаружили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что указывало на несоблюдение организацией санитарных норм и правил при их производстве, хранении и реализации.

По данному факту в отношении АО «Торговый дом «Перекресток» Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения которого назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, а штраф полностью оплачен.

Кроме того, проверка выявила, что на хранении в гипермаркетах находится обезличенная мясная продукция, а температурный режим не соблюдается.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в отношении «Перекрестка» и виновных должностных лиц общая сумма наложенных штрафов составила 450 тысяч рублей. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений.

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Такое решение вынесено из-за выявленных нарушений санитарных норм (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU