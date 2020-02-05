В Рязани суд приостановил работу бара KillFish

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:57:45+03:00

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4 февраля в Октябрьском районном суде Рязани вынесли решение по административному делу против ООО «Бар - Сервис». Возбудил его Роспотребнадзор по итогам проверки заведения на улице Новоселов, стр. 45в. По этому адресу располагается бар KillFish.

Как сообщает пресс-служба областного управления, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Рассмотрев протокол Роспотребнадзора, суд решил приостановить деятельность ООО «Бар - Сервис». На какой срок, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU