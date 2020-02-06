2020-02-06T11:06:03+03:00
Происшествия

Молодой водитель грузовика протаранил столб на рязанской трассе

К счастью, серьезных травм ему удалось избежать
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Утром 5 февраля на трассе Р-132 под Рязанью грузовик Iveco врезался в столб. Как сообщает пресс-служба УМВД, сидевший за рулем 22-летний житель Тульской области, двигаясь со стороны родного региона, не справился с управлением.

Молодой водитель обращался за медицинской помощью, но, по-видимому, серьезных повреждений ему удалось избежать. Чего не скажешь о теперешнем техническом состоянии автомобиля.

Всего за минувшие сутки в двух ДТП в Рязанской области пострадали два человека. Автоинспекторы выявили 3,5 тысячи нарушений и задержали семь человек за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дашково-Песочне задержали маршрутчика, выехавшего в рейс без тормозов
«Перекресток» в Рязани оштрафовали на 750 тысяч рублей
Молодой водитель грузовика протаранил столб на рязанской трассе
Утвержден первоначальный состав Общественной палаты Рязани
Ни отопления, ни отпуска: библиотекарь засудила начальство за скотское обращение
Без рыбы виноватый: рязанца будут судить за рыбалку в парке «Мещерский»
Перинатальный центр открыл на улице Крупской новое отделение
Замдиректора УРТ: Пассажиропоток в общественном транспорте увеличился
Рязанца задержали с посылкой из-за рубежа с сильнодействующими веществами
В УФСИН прокомментировали претензии рязанских экологов
Ушел из жизни бывший главный врач рязанского госпиталя для ветеранов войн
Под Рязанью обнаружили труп трагически погибшего мужчины
«Комсомолка» наградила рязанских победителей молочных и топливных экспертиз
Светофор на перекрестке в центре Рязани не будет работать неделю
В Рязани суд приостановил работу бара KillFish
По нацпроекту в Рязанской области отремонтируют четыре десятка дорог
Дело мошенницы, обманувшей трех рязанок на 1,6 млн рублей, передали в суд
Заслуженный артист России прочитает в филармонии малоизвестные рассказы Чехова
На улице Полонского у рязанского правительства запретят парковку
Стала известна стоимость поездки рязанской делегации в Италию
На Ленинского Комсомола перекрыли движение транспорта
«Ростелеком» выступил партнером программы по развитию городов «100 городских лидеров»