Молодой водитель грузовика протаранил столб на рязанской трассе

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:06:03+03:00

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Утром 5 февраля на трассе Р-132 под Рязанью грузовик Iveco врезался в столб. Как сообщает пресс-служба УМВД, сидевший за рулем 22-летний житель Тульской области, двигаясь со стороны родного региона, не справился с управлением.

Молодой водитель обращался за медицинской помощью, но, по-видимому, серьезных повреждений ему удалось избежать. Чего не скажешь о теперешнем техническом состоянии автомобиля.

Всего за минувшие сутки в двух ДТП в Рязанской области пострадали два человека. Автоинспекторы выявили 3,5 тысячи нарушений и задержали семь человек за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU