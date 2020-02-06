Утвержден первоначальный состав Общественной палаты Рязани

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:02:05+03:00

Гордума опубликовала список общественников, в который вошли 14 человек

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Рязанская городская Дума утвердила первоначальный состав Общественной палаты города Рязани.

В этот состав вошли 14 человек:

- Батрак Надежда Родомировна, сопредседатель ассоциации органов ТОС Рязанской области, председатель ТОС «Приокский – 3»;

- Вилков Арсений Михайлович, протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;

- Гречко Семен Борисович, директор областного Театра драмы;

- Кашаев Андрей Анатольевич, ректор Рязанского института развития образования;

- Калинин Роман Евгеньевич, ректор Рязанского государственного медуниверситета;

- Конопацкий Валерий Иванович, председатель рязанской Всероссийской Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

- Копейкин Александр Анатольевич, заместитель главного врача по медицинской части рязанской БСМП;

- Кривцова Лилия Матвеевна, член Президиума общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России»;

- Морозова Наталия Александровна, председатель рязанской организации Всероссийского общества слепых;

- Минаева Наталья Николаевна, общественный деятель из поселка Дягилево;

- Мясин Евгений Владимирович, региональный представитель ООО «Юнион»;

- Пинигин Юрий Михайлович, руководитель рязанского городского волонтерского центра;

- Филиппова Екатерина Алексеевна, народный учитель России, Почетный гражданин Рязани, учитель французского языка в школе №34;

- Яковлев Павел Алексеевич, председатель ассоциации предпринимателей Рязанской области.

Кроме того, до 19 февраля все общественные объединения Рязани могут направить заявления о желании включить своих представителей в состав Общественной палаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU