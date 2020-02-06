Ни отопления, ни отпуска: библиотекарь засудила начальство за скотское обращение

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:59:28+03:00

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Библиотекарь выиграла суд у МУК «Централизованная библиотечная система Скопинского муниципального района» по делу о незаконном увольнении. Более того, женщине удалось взыскать компенсацию морального вреда за ужасные условия, в которых приходилось трудиться, и скотское обращение работодателя.

Истица работала в библиотеке с 2006 года, а проблемы начались в 2018-м, когда помещение перестало отапливаться, а окна с битыми стеклами пропускали в помещение воздух с улицы. На это накладывалось отсутствие водопровода (других приборов с питьевой водой – тоже) и санузла. Электричеством было попросту страшно пользоваться, так как проводка была в крайне ветхой. Женщина неоднократно обращалась с этими проблемами к работодателю, но вместо создания нормальных условий получила постоянные проверки и взятое из воздуха дисциплинарное взыскание за прогул, которое, впрочем, потом отменили по предписанию трудовой инспекции.

Ни отгула по состоянию здоровья, ни отпуска библиотекарю не давали, поэтому она сама решила уйти. Но не тут-то было: в МУК заявление не удовлетворили, а позже уволили «за прогулы в период нахождения на больничном листе».

Защитить свои права женщине удалось не сразу, потому как Скопинский районный суд встал не на ее сторону. Областной же, напротив, признал нарушения трудового законодательства и условий трудового договора, отменив решение первой инстанции.

«Рязанский областной суд <…> обязал ответчика аннулировать запись в трудовой книжке и восстановить истца на работе в должности ведущего библиотекаря. Суд определил взыскать с ответчика в пользу истца среднюю заработную плату за время вынужденного прогула и денежную компенсацию морального вреда на сумму более 100 тысяч рублей», говорится в новом решении.

ИСТОЧНИК KP.RU