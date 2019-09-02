Незаконно уволенный сторож рязанского детсада отсудил больше 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-02T14:39:20+03:00

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В Рязани сторожа детского сада №20 должны восстановить на работе, а также заплатить ему внушительную компенсацию морального вреда. Такое решение принял областной суд, рассмотрев апелляцию на решение Железнодорожного.

В ноябре 2018-го мужчину уволили после двух подряд прорывов трубы отопления. Причем во второй раз еще и обвалился потолок. В обоих случаях мужчина вызывал аварийную службу и ответственного работника детсада, однако сначала получил выговор, а потом – приказ об увольнении.

Отстоять свои трудовые права работник рассчитывал во внесудебном порядке, но обращение, переданное прокуратурой в трудовую инспекцию, по всей видимости, не помогло. Тогда последовал иск, в котором указывалось, что трудовой договор и должностная инструкция не возлагают на сторожа ответственность за состояние инженерных систем.

В свою очередь, руководство детсада при поддержке администрации города настаивало, что бывший подчиненный делал обход помещений реже, чем следовало, из-за чего в «аварийку» позвонил несвоевременно. Фемида, не увидев вины истца, присудила ему 125 тысяч рублей и обязала восстановить его на работе. Также с работодателя взыскали средний заработок за время вынужденного прогула на неназванную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU