Без рыбы виноватый: рязанца будут судить за рыбалку в парке «Мещерский»
Прокурор Рязанского района направил в суд постановление о назначении судебного штрафа рязанцу за добычу рыбы при помощи запрещенных «орудий массового истребления», на особо охраняемых природных территориях.
Установлено, что в национальном парке «Мещерский» в середине ноября прошлого года задержали мужчину, который 16-метровой сетью перекрыл русло реки Пры, находящейся в границах особо охраняемой природной территории. За этим занятием его и застали работники национального парка вместе с полицейскими.
Несмотря на то, что рыба в сеть не попала, уголовная ответственность все равно неминуема, так как мужчина сделал все, чтобы добыть улов.
После возбуждения уголовного дела браконьер загладил причиненный вред, добровольно и безвозмездно расчистив территорию парка от мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU