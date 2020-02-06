2020-02-06T09:49:30+03:00
Общество

Без рыбы виноватый: рязанца будут судить за рыбалку в парке «Мещерский»

Мужчина сетью перекрыл русло реки Пры, но добыть ничего не успел. Полиции с прокуратурой хватило и этого
Яков РЫКОВ
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Без рыбы виноватый: рязанца будут судить за рыбалку в парке «Мещерский».Без рыбы виноватый: рязанца будут судить за рыбалку в парке «Мещерский».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокурор Рязанского района направил в суд постановление о назначении судебного штрафа рязанцу за добычу рыбы при помощи запрещенных «орудий массового истребления», на особо охраняемых природных территориях.

Установлено, что в национальном парке «Мещерский» в середине ноября прошлого года задержали мужчину, который 16-метровой сетью перекрыл русло реки Пры, находящейся в границах особо охраняемой природной территории. За этим занятием его и застали работники национального парка вместе с полицейскими.

Несмотря на то, что рыба в сеть не попала, уголовная ответственность все равно неминуема, так как мужчина сделал все, чтобы добыть улов.

После возбуждения уголовного дела браконьер загладил причиненный вред, добровольно и безвозмездно расчистив территорию парка от мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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