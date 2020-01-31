13 карасиков, щука и налим. У рязанских браконьеров изъяли 30 кг рыбы
За последние две недели января сотрудники рязанского Росрыболовства провели 19 рейдов и обнаружили 34 нарушения, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 28 запрещенных орудий лова, в том числе – 1292,5 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил 30,5 кг.
В сети браконьеров попали следующие виды рыб:
- 23 плотвы общим весом 5,2 кг;
- три берша общим весом 1 кг;
- шесть окуней весом 1,8 кг;
- шесть щук весом 9,5 кг;
- семь лещей весом 5,2 кг;
- 13 карасей весом 2,7 кг;
- четыре линя весом 2,5 кг;
- один жерех весом 1,2 кг;
- один налим весом 1,4 кг.
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Все материалы об административных правонарушениях направлены в суд. Скорее всего все незаконные орудия лова конфискуют (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU