2020-01-31T19:11:37+03:00
Общество

13 карасиков, щука и налим. У рязанских браконьеров изъяли 30 кг рыбы

Инспекторы Росрыболовства провели 19 рейдов на водоемах региона
Яков РЫКОВ
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Во время рейда на Оке в Касимовском районе. Фото: Росрыболовство.Во время рейда на Оке в Касимовском районе. Фото: Росрыболовство.
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За последние две недели января сотрудники рязанского Росрыболовства провели 19 рейдов и обнаружили 34 нарушения, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 28 запрещенных орудий лова, в том числе – 1292,5 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил 30,5 кг.

В сети браконьеров попали следующие виды рыб:

- 23 плотвы общим весом 5,2 кг;

- три берша общим весом 1 кг;

- шесть окуней весом 1,8 кг;

- шесть щук весом 9,5 кг;

- семь лещей весом 5,2 кг;

- 13 карасей весом 2,7 кг;

- четыре линя весом 2,5 кг;

- один жерех весом 1,2 кг;

- один налим весом 1,4 кг.

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Все материалы об административных правонарушениях направлены в суд. Скорее всего все незаконные орудия лова конфискуют (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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