2020-02-06T07:50:28+03:00
Общество

Перинатальный центр открыл на улице Крупской новое отделение

В подразделении будут оказывать медпомощь женщинам во время беременности
Яков РЫКОВ
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На базе больницы №10 открылось новое отделение рязанского перинатального центра. В настоящее время 13 пациенток уже получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщает региональное министерство здравоохранения.

В отделении будут готовить женщин к планируемой беременности и оказывать медпомощь во время беременности.

В состав подразделения вошли женская консультация и стационар дневного пребывания. Отделение оснастили оборудованием для кардиотокографии и ультразвуковой диагностики, которое помогает своевременно определять как состояние малыша, так и будущей мамы.

— Пребывание в стационаре будет комфортным для будущих мам, которые в течение дня смогут получить все необходимые процедуры и вернуться домой, — отметила главный врач перинатального центра Ирина Девятова. — В дальнем мы планируем открыть стационар «одного дня». Это совершенно новый подход к диагностическим исследованиям и терапевтическим вмешательствам, который увеличивает комфорт пациентов. В течение нескольких часов можно провести все необходимые манипуляции и восстановиться в специальных комфортабельных палатах. При необходимости экстренной или высокотехнологичной медицинской помощи пациенток будут госпитализировать в перинатальный центр. Для этого уже есть новый реанимобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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