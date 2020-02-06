Перинатальный центр открыл на улице Крупской новое отделение
На базе больницы №10 открылось новое отделение рязанского перинатального центра. В настоящее время 13 пациенток уже получают всю необходимую медицинскую помощь, сообщает региональное министерство здравоохранения.
В отделении будут готовить женщин к планируемой беременности и оказывать медпомощь во время беременности.
В состав подразделения вошли женская консультация и стационар дневного пребывания. Отделение оснастили оборудованием для кардиотокографии и ультразвуковой диагностики, которое помогает своевременно определять как состояние малыша, так и будущей мамы.
— Пребывание в стационаре будет комфортным для будущих мам, которые в течение дня смогут получить все необходимые процедуры и вернуться домой, — отметила главный врач перинатального центра Ирина Девятова. — В дальнем мы планируем открыть стационар «одного дня». Это совершенно новый подход к диагностическим исследованиям и терапевтическим вмешательствам, который увеличивает комфорт пациентов. В течение нескольких часов можно провести все необходимые манипуляции и восстановиться в специальных комфортабельных палатах. При необходимости экстренной или высокотехнологичной медицинской помощи пациенток будут госпитализировать в перинатальный центр. Для этого уже есть новый реанимобиль.
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ИСТОЧНИК KP.RU