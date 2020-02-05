В УФСИН прокомментировали претензии рязанских экологов
4 февраля общественники из Экологического рязанского альянса опубликовали информацию о незаконной свалке отходов якобы на территории исправительной колонии №7 в селе Льгово. Экозащитники обратили внимание, что мусор складируется в непосредственной близости от реки Оки.
Однако в пресс-службе регионального УФСИН претензии общественников посчитали необоснованными и сообщили, что работают согласно договору, заключенному с региональным мусорным оператором «ЭкоПронск». Два раза в неделю данная организация вывозит мусор, собранный в специальные контейнеры.
- К сожалению, мусор на прилегающей к колонии территории сваливали сами жители села Льгово. Ранее к руководству колонии жалоб от населения на свалку не поступало. В настоящее время мусор за территорией ИК-7 ликвидирован и организовано наблюдение с целью выявления нарушителей, – пояснили в учреждении «Комсомолке».
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ИСТОЧНИК KP.RU