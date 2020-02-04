Никита Белых теперь шьет игрушки в рязанской колонии

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:53:46+03:00

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за взятку, больше не работает в библиотеке ИК-5. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

По данным ведомства, экс-губернатора отлучили от книг за нарушение режима, установленного в колонии.

- В настоящий момент осужденный Белых трудится на швейном производстве, а именно на участке по пошиву мягких игрушек. При этом жалоб или претензий от него не поступало, - сообщили в УФСИН.

Напомним, Никиту Белых задержали в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера. Приговор чиновнику вынесли 1 февраля 2018-го: 8 лет колонии строгого режима и штраф 48,2 миллиона рублей. Его признали виновным в получении взятки по нескольким эпизодам и оправдали по одному.

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На зоне экс-губернатор Кировской области может набить руку в пошиве летнего и зимнего камуфляжа, спецодежды и даже обуви (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU