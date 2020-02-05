«Комсомолка» наградила рязанских победителей молочных и топливных экспертиз

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:37:14+03:00

Изменить размер текста: A A

5 февраля в Рязанском институте развития образования прошла церемония награждения победителей «комсомольских» экспертиз в семи номинациях. Это производители продуктов питания и топлива для автомобилей. Среди победителей были и те, кто уже неоднократно показывал высокое качество своей продукции, и новички нашей церемонии. Но обо всем по порядку…

В начале церемонии перед собравшимися выступил директор рязанской «КП» Николай Мальцев:

- Суть экспертизы очень проста, и победитель определяется также просто. В молочных экспертизах мы берем за эталон профиль молочного жира. Понятно, что жирно-кислотный состав молока зависит от особенностей кормления животных, условий их содержания, породы. Однако мы отмечаем продукты, которые наиболее приближены по жирно-кислотному составу к профилю молочного жира.

Говоря об экспертизе автомобильного топлива, Николай Петрович отметил, что это продукт питания наших автомобилей. А проводя исследования, редакция старалась сделать некое упорядочение на рынке и обозначить ориентиры для покупателей.

Партнером экспертиз качества уже традиционно выступили: рязанское областное отделение партии «Справедливая Россия» и ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория».

Фото: Марина РОМАНЕНКО

Победители:

Молочная продукция

ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучший кефир 3.2%»

АО «Старожиловский молочный комбинат» - номинация «Лучший кефир 3.2%»

ООО «Жито» - номинация «Лучшая сметана 20%»

ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучшее сливочное масло 72.5%»

ООО «Мурминское» - номинация «Лучшее сливочное масло 82.5%»

Автомобильное топливо

ООО «Импульс» - номинация «Лучший бензин АИ-92»

ООО «Газпромнефть-Центр» - номинация «Лучший бензин АИ-95»

ООО «Импульс» - номинация «Лучший бензин АИ-95»

Фото: Марина РОМАНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU