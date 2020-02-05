«Комсомолка» наградила рязанских победителей молочных и топливных экспертиз
5 февраля в Рязанском институте развития образования прошла церемония награждения победителей «комсомольских» экспертиз в семи номинациях. Это производители продуктов питания и топлива для автомобилей. Среди победителей были и те, кто уже неоднократно показывал высокое качество своей продукции, и новички нашей церемонии. Но обо всем по порядку…
В начале церемонии перед собравшимися выступил директор рязанской «КП» Николай Мальцев:
- Суть экспертизы очень проста, и победитель определяется также просто. В молочных экспертизах мы берем за эталон профиль молочного жира. Понятно, что жирно-кислотный состав молока зависит от особенностей кормления животных, условий их содержания, породы. Однако мы отмечаем продукты, которые наиболее приближены по жирно-кислотному составу к профилю молочного жира.
Говоря об экспертизе автомобильного топлива, Николай Петрович отметил, что это продукт питания наших автомобилей. А проводя исследования, редакция старалась сделать некое упорядочение на рынке и обозначить ориентиры для покупателей.
Партнером экспертиз качества уже традиционно выступили: рязанское областное отделение партии «Справедливая Россия» и ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория».
Фото: Марина РОМАНЕНКО
Победители:
Молочная продукция
ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучший кефир 3.2%»
АО «Старожиловский молочный комбинат» - номинация «Лучший кефир 3.2%»
ООО «Жито» - номинация «Лучшая сметана 20%»
ООО АМК «Рязанский» - номинация «Лучшее сливочное масло 72.5%»
ООО «Мурминское» - номинация «Лучшее сливочное масло 82.5%»
Автомобильное топливо
ООО «Импульс» - номинация «Лучший бензин АИ-92»
ООО «Газпромнефть-Центр» - номинация «Лучший бензин АИ-95»
ООО «Импульс» - номинация «Лучший бензин АИ-95»
Фото: Марина РОМАНЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU