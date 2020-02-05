2020-02-05T14:03:32+03:00
Звезды

Заслуженный артист России прочитает в филармонии малоизвестные рассказы Чехова

Благодаря мастерству Саида Багова произведения получат новое и оригинальное сценическое воплощение
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27 февраля в Рязанской филармонии известный актер театра и кино, заслуженный артист России Саид Багов представит программу «Чехов в Вене», приуроченную к 160-летию великого русского писателя.

Основу театрального вечера составили малоизученные факты биографии и малоизвестные произведения Антона Павловича. Сам Чехов считал, что его произведения забудут через семь лет после его кончины. На вопрос почему отвечал: «Люди поумнеют». Прошло 115 лет. Чехов актуален как никогда.

В программе прозвучат ранние юмористические рассказы, которые благодаря мастерству Саида Багова получат новое и оригинальное сценическое воплощение.

Начало спектакля в 19 часов. Возрастное ограничение 12+

НАША СПРАВКА

Саид Багов - российский актер театра и кино. Заслуженный артист России, народный артист Республики Адыгеи. Лауреат премии Москвы (2004). Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в Драматическом театре им. К.С. Станиславского, театре Советской Армии, Школе драматического искусства Анатолия Васильева. Переехав в Израиль, играл в театре «Гешер» в Тель-Авиве, в Камерном театре, в Русской антрепризе Михаила Козакова. В 1997г. вернулся на родину, став одним из ведущих актеров и режиссеров в московском театре Иосифа Райхельгауза «Школа современной пьесы» (до 2011). Сотрудничает с Московским театром «Современник», где в качестве театрального режиссера поставил несколько спектаклей, в том числе авторский «Пока существует пространство» с Валентином Гафтом (он же и автор пьесы).

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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