Андрей Турчак: «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:17:25+03:00

Практика показывает, что люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее, отметил секретарь Генсовета партии

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«Единая Россия» 3 февраля внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее.

Андрей Турчак подчеркнул, что для «Единой России» главным ориентиром всегда являлось мнение граждан.

— Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи, — отметил Андрей Турчак.

В Рязанской области программа поддержки местных инициатив стартовала в 2017 году и в полной мере доказала свою высокую эффективность и социальную значимость.

Как отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, за эти годы масштаб мероприятий значительно вырос. «Так, в первый год их реализации из областного бюджета было выделено 30 млн рублей, в 2019-м — 150 млн рублей, в 2020 году планируется направить 180 млн рублей. Растет и вовлеченность населения в решение вопросов развития муниципальных территорий. Если в 2017 году было реализовано 30 проектов местных инициатив, то в 2019 году — уже 185», — сообщил он.

По мнению Александра Шевырева, внесение «Единой Россией» в Госдуму федерального законопроекта о «народном бюджетировании» — шаг очень своевременный. «У него есть все шансы стать реальным механизмом развития местного самоуправления и повышения эффективности использования бюджетных средств. Кроме этого, в Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в котором определены правила отражения и использования инициативных платежей при формировании местных бюджетов», — уточнил замсекретаря регионального отделения.

Он добавил, что внесенные федеральные законопроекты очень актуальны для Рязанской области. «Мы будем с ними внимательно работать, обсуждать. И после принятия сделаем все, чтобы на региональном уровне все необходимые акты были приняты в оптимальные сроки и с учетом мнения органов местного самоуправления и населения», — подчеркнул Александр Шевырев.

Напомним, на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Андрей Турчак сообщил Владимиру Путину о том, что «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Секретарь Генсовета партии попросил поддержать законопроект. «Согласен», — ответил Путин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU