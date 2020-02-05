В центре Рязани снова обклеили машины стикерами «СтопХам»

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:13:08+03:00

На этот раз пострадали автомобили на улице Вокзальной и Первомайском проспекте

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В ночь на 5 февраля в центре города вновь обклеили машины стикерами «СтопХам», сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани». Судя по одному из снимков, сделанных с места происшествия, неизвестные обклеили машины на улице Вокзальной, но автор сообщения указывает, «наклейки появились на автомашинах, припаркованных вдоль Первомайского проспекта».

Напомним, ранее подобный случай произошел в ночь на 30 января. Тогда пострадали автомобили, припаркованные на улице 1-й Безбожной возле ТРЦ «Виктория Плаза» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU