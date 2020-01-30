2020-01-30T10:58:10+03:00
Общество

Они вернулись? В центре Рязани машины обклеили стикерами «СтопХам»

Несколько автомобилей попали под раздачу на улице 1-ая Безбожная
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: Кирилл Анушкмн | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Кирилл Анушкмн | https://vk.com/voditelrzn62
Изменить размер текста:

В ночь на 30 января несколько автомобилей, припаркованных а 1-ой Безбожной улице (недалеко от ТРЦ «Виктория Плаза» - Ред.), обклеили стикерами «СтопХама». Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Как сообщил подписчик паблика Алексей Журавлев, суть движения «СтопХам в том, чтобы вживую объяснить водителю-нарушителю, что в данном месте парковаться запрещено.

«А тут случай варварства и хулиганства! Наклеили и убежали!» - говорится в сообщении.

Напомним, организацию «СтопХам» Московском городским судом в 2018 году признали незаконной.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский водитель набросился с бейсбольной битой на активиста движения «СтопХам»

Они ему такие: «Вы неправильно припарковались!», а он им такой: «Чёёёё??!!!» - и как начал битой махать (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани выступит один из ярчайших российских скрипачей Айлен Притчин
В Новомичуринске умер инструктор по плаванию, которого нашли с раной на лбу
Все контейнерные площадки в Рязани заменят на типовые
Коронавирус не пройдет? В Рязани работает мощное инфекционное отделение для борьбы с заразой
Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 100 работ на конкурс СМИ «Ростелекома»
На одной из улиц Рязани запретят парковку автомобилей
Убийство сасовских пенсионеров раскрыли при помощи полиграфа
Они вернулись? В центре Рязани машины обклеили стикерами «СтопХам»
На федеральном канале призвали разобраться в деле рязанской многодетной семьи
В 2019 году более 800 рязанских предприятий выбрали мобильную связь «Ростелекома»
Хамбушевскую свалку ликвидируют по федеральному проекту
В рязанском минздраве прокомментировали увольнения в больнице № 10
Рязанский СК забрал уголовное дело, которое не смогли расследовать в полиции
В Рязанской области построят несколько вертолетных площадок для санавиации
Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
Более 15 водителей устроились на работу в скорую помощь - им подняли зарплату
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
ДТП с двумя погибшими на Южной окружной: полиция ищет очевидцев
На здание рязанской филармонии возвращается памятная доска 1956 года
В Рязани сокращают сотрудников больницы №10