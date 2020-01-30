Они вернулись? В центре Рязани машины обклеили стикерами «СтопХам»
В ночь на 30 января несколько автомобилей, припаркованных а 1-ой Безбожной улице (недалеко от ТРЦ «Виктория Плаза» - Ред.), обклеили стикерами «СтопХама». Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
Как сообщил подписчик паблика Алексей Журавлев, суть движения «СтопХам в том, чтобы вживую объяснить водителю-нарушителю, что в данном месте парковаться запрещено.
«А тут случай варварства и хулиганства! Наклеили и убежали!» - говорится в сообщении.
Напомним, организацию «СтопХам» Московском городским судом в 2018 году признали незаконной.
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ИСТОЧНИК KP.RU