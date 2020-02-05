«Единая Россия» просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски
Правозащитный центр «Единой России» просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски. По сообщениям СМИ, в регионах стоимость завышена до 35 раз. Об этом сообщил сопредседатель Правозащитного центра партии, депутат Государственной Думы Михаил Старшинов.
— На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз, — рассказал Михаил Старшинов.
Он также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.
— Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками, — заключил Михаил Старшинов.
Как отметила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова, в Рязанской области ситуация находится под контролем.
— В рязанских СМИ начали появляться новости о том, что в аптеках закончились медицинские маски, а в некоторых их стоимость превышена в 10 раз. В партийную приемную обращений, связанных с отсутствием в продаже средств индивидуальной защиты или завышенными ценами на них, пока не поступало, — сообщила она.
Татьяна Панфилова также добавила, что на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» работает «горячая линия». По телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23 можно сообщить о выявленных нарушениях.
— Вместе с представителями ФАС и Росздравнадзора по Рязанской области мы выйдем на место и проверим полученную информацию, — заверила Татьяна Панфилова.
Напомним, ранее Правозащитный центр «Единой России» обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По сообщениям СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.
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ИСТОЧНИК KP.RU