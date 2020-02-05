2020-02-05T10:33:39+03:00
Общество

«Единая Россия» просит ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски

Об отсутствии в продаже средств индивидуальной защиты или завышенных ценах на них в аптеках Рязанской области можно сообщить на «горячую линию» региональной общественной приемной партии
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Фото: Единая РоссияФото: Единая Россия
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Правозащитный центр «Единой России» просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски. По сообщениям СМИ, в регионах стоимость завышена до 35 раз. Об этом сообщил сопредседатель Правозащитного центра партии, депутат Государственной Думы Михаил Старшинов.

— На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз, — рассказал Михаил Старшинов.

Он также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.

— Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками, — заключил Михаил Старшинов.

Как отметила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова, в Рязанской области ситуация находится под контролем.

— В рязанских СМИ начали появляться новости о том, что в аптеках закончились медицинские маски, а в некоторых их стоимость превышена в 10 раз. В партийную приемную обращений, связанных с отсутствием в продаже средств индивидуальной защиты или завышенными ценами на них, пока не поступало, — сообщила она.

Татьяна Панфилова также добавила, что на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» работает «горячая линия». По телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23 можно сообщить о выявленных нарушениях.

— Вместе с представителями ФАС и Росздравнадзора по Рязанской области мы выйдем на место и проверим полученную информацию, — заверила Татьяна Панфилова.

Напомним, ранее Правозащитный центр «Единой России» обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По сообщениям СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских масок выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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